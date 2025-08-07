Dólar ronda estabilidade na abertura com entrada em vigor de tarifas dos EUA sobre parceiros

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira, dia em que tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos de dezenas de parceiros entraram em vigor, enquanto o impasse comercial entre Brasil e Washington continua no radar.

Às 9h06, o dólar à vista caía 0,02%, a R$5,4615 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,02, a R$5,493 na venda.