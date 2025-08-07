Dow Jones e S&P 500 fecham em baixa e Eli Lilly cai após dados sobre medicamentos

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os índices Dow Jones e S&P 500 recuaram nesta quinta-feira, com as ações da Eli Lilly em queda depois que dados de seu medicamento oral para perda de peso decepcionaram, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq terminou ligeiramente em alta.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação negativa de 0,07%, para 6.340,87 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,35%, para 21.243,92 pontos. O Dow Jones caiu 0,50%, para 43.974,32 pontos.