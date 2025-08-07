EUA esperam US$50 bilhões por mês em receita com tarifas, diz Lutnick

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse nesta quinta-feira que o país espera recolher US$50 bilhões por mês em receita com as tarifas do presidente Donald Trump, conforme as taxas mais altas sobre as importações de dezenas de países entram em vigor.

"E então você terá os semicondutores, os produtos farmacêuticos e todos os tipos de dinheiro adicional de tarifas entrando", disse Lutnick em uma entrevista à Fox Business Network.

Quando perguntado se o prazo de 12 de agosto para alcançar um acordo tarifário com a China pode ser prorrogado novamente, Lutnick disse que é possível.