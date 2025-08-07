Exportações da China superam expectativas com corrida antes de prazo para tarifas

O presidente dos EUA, Donald Trump, está de olho em novas tarifas, incluindo uma taxa de 40% sobre mercadorias redirecionadas para os EUA por meio de centros de trânsito que entraram em vigor na quinta-feira, bem como uma taxa de 100% sobre chips e produtos farmacêuticos e um imposto adicional de 25% sobre mercadorias de países que compram petróleo russo.

As exportações da China aumentaram 7,2% em julho em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários nesta quinta-feira, superando a previsão de aumento de 5,4% em pesquisa da Reuters e acelerando ante o crescimento de 5,8% de junho.

As importações cresceram 4,1%, contra as expectativas dos economistas de uma queda de 1,0% e subindo em relação a um aumento de 1,1% em junho.

A trégua da guerra comercial entre a China e os EUA - o maior mercado consumidor do mundo - termina na próxima semana, embora Trump tenha dado a entender que novas tarifas poderão ser impostas a Pequim devido às suas contínuas compras de hidrocarbonetos russos.

"Os dados comerciais sugerem que os mercados do Sudeste Asiático desempenham um papel cada vez mais importante no comércio entre os EUA e a China", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

"Não tenho dúvidas de que as tarifas de transbordo de Trump têm como alvo a China, uma vez que esse já era um problema durante o Trump 1.0. A China é o único país para o qual o transbordo faz sentido, porque ainda desfruta de uma vantagem de custo de produção e ainda está sujeita a tarifas norte-americanas substancialmente mais altas do que outros países", acrescentou.