Fleury tem queda de 12% no lucro do 2º tri com efeito calendário e maiores investimentos

Em entrevista à Reuters, a presidente-executiva da Fleury, Jeane Tsutsui, disse que a empresa tem adotado estratégia de elevação do investimento em tecnologia dentro da organização, buscando ganho de produtividade e redução de custos no futuro.

"Esse trimestre a gente teve um pouco mais de investimentos, inclusive com tecnologia... a gente aumentou em 45% o investimento do trimestre", disse Tsutsui, ressaltando que, no ano, os aportes devem alcançar patamar semelhante ao do ano passado, entre 6% e 6,5% da receita líquida da Fleury.

"Também tivemos o impacto de efeito calendário, que também nos levou a uma menor receita", acrescentou a executiva, citando maior número de feriados no período e acrescentando que, no terceiro trimestre, o efeito é contrário, com menos feriados.

A receita líquida do grupo subiu 2,3% no segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado, totalizando R$2,02 bilhões, com a alta de 7,2% na frente de negócios B2C, composta por unidades de atendimento físicas e serviço móvel, compensando a queda no segmento de prestação de serviços para laboratórios e hospitais (-3,1%) e na vertical Novos Elos (-13,2%).

O resultado também enfrentou uma base de comparação elevada, já que no ano passado a Fleury viu seus segmentos crescerem com uma maior busca por exames de toxicologia e um surto de dengue, fatores mais concentrados no primeiro semestre, disse a CEO.

Nesta quinta, a empresa ainda anunciou a aprovação, pelo conselho de administração, do retorno de R$169 milhões (ou R$0,31 por ação) aos acionistas em juros sobre capital próprio.