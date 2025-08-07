Hypera foca em redução de custos, se prepara para corrida do GLP-1

O grupo também espera lançar a sua própria semaglutida, ou GLP-1, medicamento utilizado na perda de peso como as populares canetas Ozempic, com a queda da patente no Brasil prevista para o ano que vem.

De acordo com Oliveira, o lançamento será feito "assim que tiver a queda da patente".

As declarações ocorrem um dia após o presidente-executivo da Raia Drogasil, Renato Raduan, observar que o segmento de genéricos pode ter uma mudança relevante no ano que vem com a queda de patente da semaglutida.

Os executivos da Hypera acrescentaram que estão otimistas com o novo portfólio que está sendo desenvolvido nos últimos anos.

"Acreditamos que a partir de 2026 a gente começa a colher os frutos. A gente deve ter o nosso primeiro medicamento oncológico saindo aqui em 2026", disse Oliveira.

A Hypera registrou lucro de operações continuadas de R$426 milhões no segundo trimestre, queda de 13,4% sobre um ano antes, conforme balanço publicado na noite de quarta-feira.