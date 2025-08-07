Ibovespa fecha em alta com balanços sob holofotes; Eletrobras dispara

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, superando os 137 mil pontos no melhor momento, em meio à repercussão de uma bateria de balanços corporativos, com Eletrobras entre os destaques após divulgar lucro bilionário e anunciar dividendo intermediário.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 1,54%, para 136.609,96 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 137.007,28 pontos na máxima e 134.533,45 pontos na mínima do pregão. O volume financeiro somava R$22,1 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)