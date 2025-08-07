IGP-DI tem queda menor que a esperada de 0,07% em julho, diz FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do índice, teve queda de 0,34% em julho, bem abaixo da deflação de 2,72% registrada em junho. O minério de ferro passou a registrar aumento de 5,37%, ante queda de 6,96% em junho, e a soja em grão subiu 1,27% ante avanço de 0,66% no mês anterior.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), com peso de 30% no índice geral, fechou julho com alta de 0,37%, ante elevação de 0,16% no mês anterior. O jogo lotérico subiu 13,26%, ante estabilidade no mês anterior.

Por fim, o Índice Nacional de Construção Civil (INCC-DI), que responde por 10% do índice, subiu 0,91% em julho, contra 0,69% em junho, com destaque para a alta de 13,34% de tubos e conexões de PVC, ante aumento de 0,78% no mês anterior.

"O INCC subiu puxado pelo encarecimento de produtos de PVC, reflexo direto do aumento das tarifas de importação de resinas, destacando tubos, conexões e eletrodutos como os itens que mais pressionaram o índice da construção civil", completou o economista do FGV IBRE.

O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.

(Reportagem de Eduardo Simões)