Japão corta previsão de crescimento por tarifas dos EUA e consumo mais fraco

A nova previsão, ainda acima das estimativas do setor privado de expansão de 0,5%, reflete as preocupações de que as tarifas dos EUA tornarão as empresas japonesas mais cautelosas em relação aos gastos de capital e reduzirão as exportações, ambos os principais motores do crescimento econômico do Japão.

A perspectiva para o consumo privado, que responde por mais da metade da economia japonesa, também foi reduzida, já que a inflação continua a pressionar as famílias.

Os membros do setor privado do conselho econômico advertiram que a inflação poderia reduzir ainda mais os gastos dos consumidores se acelerar.

"O Banco do Japão deve prosseguir com sua missão de estabilidade de preços e cumprir de forma sustentável e estável sua meta de inflação de 2%", disseram os membros.

Para o próximo ano fiscal, a partir de abril, o governo projetou que o crescimento aumentará ligeiramente para 0,9%, mantendo sua visão de que a economia sustentará uma recuperação liderada pela demanda doméstica, já que prevê que o crescimento dos salários superará a inflação e impulsionará o consumo privado.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)