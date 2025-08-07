Juros futuros recuam em meio a alívio do mercado com impasse entre Brasil e EUA

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,46%, em baixa de 13 pontos-base ante 13,593% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,58%, com queda de 13 pontos ante 13,708%.

Ao longo último mês, desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Brasil com uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, o mercado doméstico tem permanecido atento às novidades sobre a questão comercial.

Os agentes financeiros temem os efeitos que a taxa de importação dos EUA possam ter sobre a economia brasileira, mas têm demonstrado maior alívio com a atual perspectiva para o impasse, mesmo com a entrada em vigor da tarifa de Trump na quarta-feira.

Uma notícia em particular que tem provocado algum otimismo entre investidores nacionais foi a confirmação pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que terá uma conversa com o secretário dos EUA, Scott Bessent, na próxima quarta-feira, o que gera expectativa por um entendimento.

Mesmo assim, a cautela ainda prevalece. O mercado segue à espera da apresentação do plano de contingência do governo brasileiro para ajudar setores e empresas afetados pela tarifa dos EUA, com temores sobre potenciais impactos fiscais das medidas a serem anunciadas.

"Mercado tem adotado postura de cautela diante dos eventos domésticos e do exterior. Temos um alívio parcial com a sinalização de conversas, mas ainda seguem no radar os riscos associados à possibilidade de novas tarifas dos EUA", disse João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos.