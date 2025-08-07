Lojas Renner tem lucro líquido 28,4% maior no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner aumentou seu lucro líquido em 28,4% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando R$404,5 milhões, segundo relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia teve uma expansão de 32,9% na mesma base no segundo trimestre, para R$891 milhões, apoiado na alta de 18,5% da receita líquida de varejo, a R$3,65 bilhões.

Analistas, em média, esperavam um lucro líquido de R$412 milhões e um Ebitda de R$809 milhões para a empresa do setor de vestuário no período, segundo estimativas compiladas pela LSEG.