Magazine Luiza tem prejuízo de R$24,4 mi no 2º tri por impacto não recorrente

À Reuters, o diretor financeiro do Magazine Luiza, Roberto Bellissimo Rodrigues, afirmou que as captações realizadas com a International Finance Corporation (IFC) e o banco multilateral de desenvolvimento BID Invest no período, somando US$180 milhões, exigiram uma provisão de R$26,5 milhões que afetou a linha final do balanço, além de outras despesas não recorrentes.

No resultado ajustado, explicou o executivo, o efeito foi pressionado principalmente pelas despesas financeiras ajustadas, que subiram 23,6% no comparativo anual, para R$495,6 milhões.

"Na despesa financeira a gente não consegue isolar totalmente o efeito do CDI... E o CDI saiu de 10,5% para 15%. Então, a gente mitigou esse efeito bastante, mas é quase que impossível isolar totalmente."

Nesse cenário, disse Rodrigues, a companhia segue focada em aumentar margens e repassar "o que a gente puder repassar".

Apesar do prejuízo contábil, a empresa apresentou evolução operacional no trimestre, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) crescendo 4,9% ano a ano, a R$687,1 milhões, ou 2,3% em base ajustada, a R$726,7 milhões.

A companhia atribuiu o desempenho operacional no período ao crescimento das lojas físicas, citando também controle rigoroso sobre despesas e performance positiva da financeira Luizacred, uma parceria entre Itaú Unibanco e Magazine Luiza.