Mapa Capital se torna maior acionista da Casas Bahia

(Reuters) - A Casas Bahia disse na noite de quarta-feira que a Mapa Capital se tornará sua maior acionista ao alcançar uma participação de 85,5% do capital social, em razão da conversão de 1,40 bilhão de debêntures da 10ª emissão.

A operação foi feita pela Domus VII Participações, subsidiária integral da Mapa Capital, que receberá cerca de 558,8 milhões de ações ordinárias.

De acordo com fato relevante, a Domus pretende fazer mudanças na estrutura administrativa da Casas Bahia, incluindo, mas não se limitando, a aprovar o aumento do número de membros do atual Conselho de Administração para sete conselheiros; indicar três dos sete membros para compor o conselho e solicitar a nomeação de membros para comitês da Companhia.