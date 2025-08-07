Novo leilão do Eco Invest tem demanda de R$17,3 bi, diz Fazenda

BRASÍLIA (Reuters) - O segundo leilão do programa Eco Invest Brasil, que mira mobilizar capital privado para projetos sustentáveis, teve uma demanda de R$17,3 bilhões, informou o Ministério da Fazenda nesta quinta-feira, acrescentando que os recursos têm o potencial de destravar R$31,4 bilhões em investimentos na recuperação de áreas degradadas.

Do total demandado, R$16,5 bilhões foram contemplados por meio da linha pública de capital catalítico. Os recursos serão desembolsados ao longo de 2025, 2026 e 2027 e devem resultar em investimentos de R$30,2 bilhões, disse a Fazenda em nota.

O leilão é parte do plano de transformação ecológica do governo e pode dar impulso ao Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, lançado em 2023 com foco na recuperação de terras com baixa produtividade, ampliando a área de produção de alimentos sem aumentar o desmatamento.