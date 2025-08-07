Paramount fecha fusão de US$8 bilhões com Skydance após resolver caso do "60 Minutes"

A fusão combina a ampla rede de distribuição global e a valiosa biblioteca de filmes e TV da Paramount com os recursos tecnológicos e de produção da Skydance.

"Hoje marca o primeiro dia de uma nova Paramount... os próximos meses serão definidos por uma série de esforços concentrados para reformular a forma como nossa empresa opera, produz seu conteúdo criativo e chega ao mercado", disse David Ellison, presidente e CEO da empresa.

A empresa será estruturada em três segmentos de negócios -- estúdios, direto ao consumidor e mídia de TV -- com Ellison enfatizando a necessidade de expandir as capacidades tecnológicas da Paramount, aumentar seu negócio de streaming e priorizar o fluxo de caixa.

A Paramount, assim como outras empresas de mídia tradicionais, luta contra a queda do negócio de TV linear tradicional, à medida que os consumidores migram para as plataformas de streaming. A empresa teve quase US$6 bilhões em reduções de ativos de cabo.

A Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) autorizou a fusão no mês passado, semanas depois de a Paramount resolver uma ação judicial movida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a edição da CBS de uma entrevista do programa "60 Minutes" com sua oponente na disputa presidencial, a democrata Kamala Harris.

A fusão foi aprovada após a Skydance concordar em garantir que não haverá viés na programação de notícias e entretenimento da CBS, contratar um ombudsman por pelo menos dois anos e encerrar programas de diversidade.