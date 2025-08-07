Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem na última semana

O mercado de trabalho desacelerou, com dados do governo na semana passada mostrando que foram criados muito menos empregos em julho do que os economistas esperavam, já que a incerteza sobre as tarifas do presidente Donald Trump deixou as empresas cautelosas quanto à contratação de funcionários.

Além disso, os ganhos de emprego nos dois meses anteriores foram revisados para baixo em quase 260.000, uma reversão impressionante que levou Trump a demitir a chefe do Escritório de Estatísticas do Trabalho - uma medida que abalou os investidores e economistas já ansiosos com a erosão da qualidade dos dados econômicos oficiais dos EUA.

Os dados mais recentes sobre os novos pedidos de auxílio indicam que os empregadores ainda não estão recorrendo a demissões em larga escala à medida que a economia perde força, mas estão administrando o desgaste.

Isso ajudou a manter a taxa de desemprego, de 4,2% em julho, relativamente baixa, mesmo com a desaceleração do crescimento do emprego. A diminuição da oferta de mão de obra em meio à repressão à imigração da Casa Branca também está ajudando a evitar um salto na taxa de desemprego.

A hesitação dos empregadores em aumentar as contratações significa que há menos empregos para os que estão sendo demitidos. O número de pessoas que recebem auxílio após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratações, aumentou para 1,974 milhão, em dado ajustado sazonalmente, durante a semana que terminou em 26 de julho, segundo o relatório de pedidos.

Enquanto isso, o Departamento do Trabalho também informou que a produtividade dos trabalhadores se recuperou no segundo trimestre, aliviando o aumento dos custos trabalhistas no início do ano.