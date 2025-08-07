Plano de contingência para tarifas dos EUA deve ser anunciado até 3ª-feira, diz Alckmin

Por Victor Borges
BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira que o plano de contingência do governo para apoiar setores e empresas mais atingidos pelas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até a próxima terça-feira.
"O presidente vai bater o martelo e vai ser anunciado. Se não for amanhã, provavelmente (será) na segunda ou terça-feira", disse em entrevista a jornalistas na sede do MDIC.
Alckmin destacou que a proporção de produtos embarcados aos EUA muda de acordo com cada segmento, mas alguns produtos de um mesmo setor podem ter destinos diferentes, e os que estão mais expostos aos EUA serão o foco principal.
"Você pega um setor específico como o pescado. A tilápia, o maior consumo é interno, não é a exportação. Mas se você pegar o atum, a maior parte é a exportação. Então, às vezes, dentro de um próprio setor, você tem uma diferenciação de quem exporta mais ou menos", acrescentou.
Segundo ele, o plano vai categorizar as empresas de acordo com os envios dos seus produtos e as ações priorizarão as companhias cuja maior parte da produção é voltada para exportação para os EUA.
Alckmin também afirmou que se reuniu nesta quinta com o encarregado de Negócios da embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, para discutir as tarifas, e na quarta-feira com representantes da Câmara de Comércio Brasil-EUA e senadores que viajaram até Washington.
Na reunião com Escobar, Alckmin disse que reiterou mais uma vez o compromisso do governo brasileiro com a negociação.
"Ele veio conversar. Nós dissemos claramente os nossos argumentos", disse. "Então, agora, se tem problema não tarifário, vamos sentar e conversar e resolver. Tem uma pauta, questões não tarifárias, data center, Big Tech, minerais estratégicos. Você pode construir aí uma pauta de conversa, entendimento para superar esse problema."
(Por Victor Borges)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.