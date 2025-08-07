Portobello Grupo amplia prejuízo no 2º tri

(Reuters) - O Portobello Grupo (PBG) ampliou o prejuízo do segundo trimestre apesar de registrar crescimento de receita, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira.

A companhia registrou prejuízo líquido ajustado e recorrente de R$38,3 milhões no trimestre, em comparação com perda de R$19 milhões no mesmo período do ano anterior.

O PBG disse que a performance permaneceu pressionada pelo cenário de juros elevados e maior utilização de instrumentos financeiros de curto prazo.