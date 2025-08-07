Presidente da Suíça promete continuar negociações sobre tarifas com os Estados Unidos

ZURIQUE (Reuters) - A Suíça continuará as negociações com os Estados Unidos, disse a presidente Karin Keller-Sutter nesta quinta-feira, após uma reunião de emergência do governo para discutir uma resposta à imposição pelos EUA de uma tarifa de 39% sobre as importações da Suíça.

"Para os setores afetados, as empresas e seus funcionários, essa é uma situação extraordinariamente difícil", disse Keller-Sutter a repórteres.

(Reportagem de John Revill)