Produção e venda de veículos crescem com força em julho

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de veículos do Brasil em julho saltou 15,7% ante junho, enquanto as vendas avançaram 14,2%, impulsionadas em parte pelo programa do governo federal que reduziu o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela associação de montadoras, Anfavea.

A produção em julho somou 237,8 mil veículos e as vendas 243,2 mil. Na comparação com julho do ano passado, o volume montado, porém, recuou 3,6% e os licenciamentos ficaram praticamente estáveis, com oscilação positiva de 0,8%.

No acumulado de janeiro ao final do mês passado, a produção mostra avanço de 6,1%, para 1,47 milhão de veículos, e os emplacamentos apontam avanço de 4,1%, a 1,44 milhão.