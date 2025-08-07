Randoncorp corta previsões para 2025 por cenário macroeconômico mais desafiador

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo fabricante de implementos rodoviários Randoncorp reduziu estimativas de desempenho e investimentos para este ano, citando cenário macroeconômico mais desafiador do que o originalmente esperado.

A companhia cortou a previsão de receita líquida consolidada neste ano para o intervalo entre R$12 bilhões e R$13,5 bilhões, ante previsão anterior de entre R$13 bilhões e R$14,5 bilhões.

A margem de lucro operacional (Ebitda) esperada para o ano foi revista para entre 12% a 14%, ante expectativa anterior de 13% a 15%.