Rede D'Or reforça oportunidades de expansão de margem nos hospitais, diz UBS BB

(Reuters) - A administração da Rede D'Or reforçou sobre as oportunidades de expansão de margem nos hospitais em teleconferência com analistas nesta quinta-feira, conforme a equipe do UBS BB, um dia após a companhia divulgar balanço com lucro líquido de R$1,05 bilhão no segundo trimestre.

De acordo com os analistas do UBS BB, que acompanharam a teleconferência, o "ramp up" da operação dos novos hospitais pode contribuir com cerca de 200 pontos-base na margem hospitalar, enquanto esforços de eficiência podem aumentar as margens em outros 26 hospitais, em um prazo de 24 a 30 meses.

"Declarações positivas, na nossa visão", afirmaram Leonardo Olmos e equipe, que assinam o relatório enviado a clientes e têm recomendação de compra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$45.