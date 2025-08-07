Rumo reverte prejuízo e lucra R$333 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A transportadora ferroviária Rumo teve lucro líquido de R$333 milhões no segundo trimestre, revertendo resultado negativo de R$1,74 bilhão um ano antes, segundo balanço publicado nesta quinta-feira.

A companhia, maior operadora ferroviária do Brasil, teve um resultado operacional medido pelo Ebitda de R$1,88 bilhão, também revertendo desempenho negativo de R$264 milhões um ano antes.

Em termos ajustados, o lucro líquido teve leve alta de 1,4%, a R$731 milhões, e o Ebitda avançou 6,4%, a R$2,28 bilhões.