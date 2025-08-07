Setor de pescado soa o alarme com tarifas dos EUA e busca ajuda do governo

"Essa situação inviabiliza nosso negócio", disse Arimar França Filho, presidente do Sindicato da Indústria da Pesca do Rio Grande do Norte.

"Embora o mercado interno possa absorver parte de nossa produção, não pode absorver tudo, e não podemos ter todos os nossos barcos pescando apenas para o Brasil, disse ele.

A indústria pesqueira está pedindo uma linha de crédito emergencial de R$900 milhões para navegar no novo cenário econômico. Também está pressionando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para aprofundar as negociações destinadas a reabrir o mercado europeu, que está fechado para as exportações de pescado brasileiro desde 2017.

Mesmo enquanto os produtores se apressavam para mandar seus produtos aos EUA antes das tarifas que entraram em vigor na quarta-feira, alguns barcos de pesca já haviam sido paralisados para evitar o excesso de produção, disse o líder sindical.

Segundo Eduardo Lobo, presidente da associação Abipesca, o setor não tem outra alternativa a curto prazo. "Sem crédito, não há como manter os estoques, honrar compromissos e preservar os empregos", alertou em comunicado, estimando que as tarifas poderiam afetar cerca de 20 mil trabalhadores se as autoridades não responderem rapidamente.

"Poderia haver um desemprego gigante, não amanhã", disse Attilio Sergio Leardini, sócio fundador da Leardini Pescados, um dos maiores fornecedores do Brasil, que exporta para vários países, incluindo os EUA. "Mas talvez em seis meses, um ano pode ser que tenha alguns segmentos parando."