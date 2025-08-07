S&P afirma rating da China em A+

(Reuters) - A agência de classificação de risco S&P Global afirmou nesta quinta-feira a recomendação da dívida de longo prazo da China em A+ e disse que seu forte estímulo fiscal manterá o crescimento econômico resiliente em meio aos ventos contrários do setor imobiliário e das pressões tarifárias.

A S&P disse que a perspectiva da recomendação da China é "estável".

(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)