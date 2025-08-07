Stone&Co tem lucro ajustado de R$631 mi no 2º tri, revisa projeções após venda da Linx

O ROE (return on equity) das operações consolidadas cresceu mais de 9 pontos percentuais na comparação anual, de acordo com a empresa, atingindo cerca de 22% no trimestre.

A empresa também elevou suas projeções para lucro bruto ajustado e lucro por ação (EPS) ajustado no ano, após anunciar em julho a venda de sua unidade de software Linx para a empresa de tecnologia Totvs.

Agora, a Stone espera um lucro bruto ajustado acima de R$6,37 bilhões em 2025, crescimento de 14,5%, enquanto o EPS ajustado é estimado acima de R$9,6, avanço de 32%.

No primeiro semestre do ano, a companhia entregou um lucro bruto ajustado de R$3,05 bilhões e um EPS de R$4,3, crescimento de 17% e 40%, ano contra ano, respectivamente.

"A estratégia da Stone daqui para frente será oferecer o software como valor agregado para os clientes, porém sem ter todo o capital investido no ativo, tornando a estratégia mais eficiente do ponto de vista de alocação de capital", afirmou a companhia em comunicado à imprensa.