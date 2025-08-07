Suíça continuará conversando com os EUA sobre tarifas

As tarifas devem estrangular o acesso da pequena nação alpina aos EUA, um dos principais mercados de exportação da Swatch, Rolex e Patek Philippe, bem como de queijos e chocolates de alta qualidade.

Os EUA também são o maior mercado individual para produtos farmacêuticos suíços, no valor de US$35 bilhões no ano passado, produzidos por empresas como a Roche e a Novartis, embora essas exportações não estejam atualmente cobertas pela alíquota de 39%.

"Para os setores afetados, empresas e seus funcionários, essa é uma situação extraordinariamente difícil", disse a presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, a repórteres após uma reunião urgente do Conselho Federal - o gabinete governamental da Suíça.

Keller-Sutter deixou Washington na quarta-feira sem um acordo após uma viagem organizada às pressas, durante a qual ela não se reuniu com Trump ou com qualquer um de seus principais representantes comerciais, de acordo com duas fontes.

Sua proposta de uma tarifa de 10% foi rejeitada pelas autoridades norte-americanas, acrescentou uma das fontes.

"Já vimos em outros casos que as posições do presidente Trump podem evoluir", disse o parlamentar suíço Damien Cottier, presidente da associação parlamentar Suíça-EUA. "Devemos continuar a negociar e defender nosso caso, que é bom."