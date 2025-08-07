Suzano montou estoques de papel nos EUA para compensar tarifas dos EUA, diz diretor

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano criou um estoque de papel nos Estados Unidos suficiente para manter suas operações no país até o final do ano, como forma de contornar o tarifaço lançado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, contra produtos do Brasil, afirmou o diretor da área, Fabio de Oliveira, nesta quinta-feira.

"As exportações de papel não estão isentas (do tarifaço) e para mitigar esse impacto a Suzano fez estoques suficientes até o final do ano e está avaliando redirecionar as vendas a outros mercados", disse Oliveira em conferência com analistas após a publicação do resultado da Suzano na noite da véspera.

Em celulose, a Suzano anunciou nesta quinta-feira aumento de preço para clientes na Ásia com efeito imediato da ordem de US$20 a tonelada. O executivo responsável pela área, Leonardo Grimaldi, disse durante a conferência que a empresa está vendo desde o final de junho nível de encomendas da China "excepcionalmente alto" em meio ao que parece ser um movimento de reestocagem no país.