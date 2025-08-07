Totvs projeta "caminho positivo" na segunda metade do ano, diz presidente

Apesar de não fornecer projeções, Herszkowicz destacou a receita recorrente da empresa, que representou mais de 91% da receita consolidada no período. Esse índice reflete a presença de contratos de longo prazo que são constantemente renovados, elevando a previsibilidade financeira da Totvs.

A ampliação do portfólio no trimestre também foi um motor para as vendas da Totvs, impulsionada entre outros pelo lançamento de uma nova solução de gestão fiscal, desenvolvida em antecipação aos efeitos da reforma tributária, disse o executivo.

"Em janeiro do ano que vem você começa a ter o novo modelo de tributos e durante alguns anos ele vai conviver com o modelo atual, o que efetivamente traz, do ponto de vista prático, uma complexidade adicional para todas as empresas", disse Herszkowicz. "Isso já está exigindo mais investimentos em digitalização e tecnologia, em software de gestão."

Sobre a entrada em vigor de novas tarifas de importação nos Estados Unidos, o executivo disse que não haverá impacto direto para a Totvs. Além disso, ele prevê que a maioria dos clientes da empresa será menos afetada do que o restante da economia.

Herszkowicz informou ainda que a Totvs aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a aquisição da Linx, anunciada em julho. A transação será financiada com recursos próprios e dívida, que somente será refletida no balanço da empresa em um momento futuro.