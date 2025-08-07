Trump exige que CEO da Intel renuncie por laços com a China

Os comentários de Trump foram feitos um dia depois que a Reuters informou que o senador republicano norte-americano Tom Cotton havia enviado uma carta ao presidente do conselho da Intel com perguntas sobre os laços de Tan com empresas chinesas e um recente processo criminal envolvendo sua antiga empresa Cadence Design.

A Reuters informou em abril que Tan - ele mesmo ou por meio de fundos de risco que ele fundou ou opera - investiu em centenas de empresas chinesas, algumas das quais ligadas aos militares chineses.

"Não há outra solução para esse problema", disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

A Intel é um pilar fundamental dos esforços dos EUA para impulsionar a fabricação doméstica de chips e, no ano passado, garantiu cerca de US$20 bilhões em subsídios e empréstimos, o maior prêmio federal sob o CHIPS and Science Act de 2022, para subsidiar a produção de semicondutores de ponta.

A Intel e Tan, que assumiu o cargo de CEO em março após a demissão de seu antecessor Pat Gelsinger no final do ano passado, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

(Reportagem de Aditya Soni em Bengaluru, Doina Chiacu e Brendan O'Brien)