Trump nomeia Stephen Miran para atuar temporariamente na diretoria do Fed

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta quinta-feira o presidente do Conselho de Assessores Econômicos, Stephen Miran, para cumprir o restante do mandato da diretora do Federal Reserve Adriana Kugler.

Trump disse que Miran ocupará o cargo até 31 de janeiro de 2026, enquanto ele continua a busca por um substituto permanente.

(Por Jasper Ward)