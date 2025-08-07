Venda de cimento cresce 3,1% em julho, diz Snic

(Reuters) - A indústria brasileira de cimento vendeu quase 6,1 milhões de toneladas do produto em julho, alta de 3,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (Snic) divulgados nesta quinta-feira.

A entidade afirmou que as principais razões para o avanço do consumo continuam sendo o setor imobiliário aquecido, impulsionado principalmente pela ampliação do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), além do mercado de trabalho em expansão.

Entre as regiões do país de origem do despacho dos produtos, Centro-Oeste teve o maior crescimento, de 5,9%, seguido por Nordeste (+5,3%), Sul (+3,7%), Norte (+1,4%) e Sudeste (+1,3%).