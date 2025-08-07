Waller é favorito para comando do Fed entre a equipe de Trump, informa Bloomberg News

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, está surgindo como um dos principais candidatos ao comando do banco central dos Estados Unidos entre a equipe do presidente Donald Trump, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Trump tem criticado repetidamente o chair do Fed, Jerome Powell, por não reduzir a taxa de juros e, embora tenha recuado das ameaças de tentar destituir Powell antes do término de seu mandato em 15 de maio, acelerou a busca por um substituto.

Waller defendeu um corte na taxa de juros na reunião de julho do Fed, citando suas preocupações com a deterioração do mercado de trabalho, e discordou quando a maioria decidiu manter os custos dos empréstimos de curto prazo.