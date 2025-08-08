Ação da SoftBank sobe e atinge recorde com perspectivas de IA

TÓQUIO (Reuters) - As ações do SoftBank Group saltaram mais de 13%, atingindo máximas nesta sexta-feira, em uma demonstração de apoio dos investidores à iniciativa de inteligência artificial do investidor japonês em tecnologia após o lucro do primeiro trimestre superar as expectativas.

O preço das ações da SoftBank chegou a atingir 14.205 ienes durante o pregão da manhã e terminou o dia com alta de 10,39%, a 13.865 ienes.

A SoftBank anunciou uma série de robustos investimentos este ano, incluindo um compromisso de US$30 bilhões com a OpenAI, fabricante do ChatGPT, além de liderar o financiamento do Stargate - um projeto de data center de US$500 bilhões nos Estados Unidos.