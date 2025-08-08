Ações da China encerram a semana perto de máxima em 10 meses com dados fortes

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em ligeira queda nesta sexta-feira, mas encerraram a semana perto de seu nível mais alto em 10 meses uma vez que dados econômicos positivos melhoraram o sentimento e os investidores deixaram de lado as preocupações com as tarifas dos Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,12%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,24%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,89%.

O índice de Xangai subiu para 3.645 pontos nas negociações da manhã, seu nível mais alto desde outubro de 2024.