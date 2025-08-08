Ações europeia registram maior ganho semanal em 12 semanas impulsionadas pelo setor financeiro

O índice bancário da zona do euro avançou 1,9% nesta sexta-feira, tornando-se o setor com melhor desempenho no ano, com alta de 56,8%.

As ações de bancos têm se beneficiado da busca dos investidores por ativos focados no mercado doméstico diante da incerteza sobre as políticas tarifárias dos Estados Unidos. Analistas também destacaram o bom desempenho durante a temporada de balanços.

“O setor financeiro volta a ser o principal diferencial, com resultados fortes em todo o setor, representando três quartos das surpresas positivas”, disseram estrategistas do BofA Global Research.

“Dado o peso do setor financeiro nos balanços do índice, os resultados trimestrais acima do esperado ajudaram a elevar as estimativas de consenso para o mercado em 5% desde meados de julho.”

Globalmente, investidores acompanham os desdobramentos geopolíticos após a Bloomberg News informar que EUA e Rússia buscam um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia que manteria a ocupação russa dos territórios conquistados.

As ações do setor de defesa caíram 0,8% no dia, acumulando alta anual de 51,4%, logo atrás do setor bancário.