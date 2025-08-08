Aumento da produção da Petrobras é reflexo de compromisso com acionistas, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O incremento da produção da Petrobras é um reflexo do compromisso e esforço da companhia e que se traduz em geração de valor para todos os seus acionistas, tanto governamentais quanto privados, disse nesta sexta-feira a presidente da petroleira, Magda Chambriard.

Em julho, a produção média apenas de petróleo da Petrobras no Brasil somou 2,47 milhões de barris por dia (bpd), 380 mil bpd a mais em relação ao quarto trimestre do ano passado, disse a companhia em apresentação sobre os resultados no segundo trimestre.

"Nós estamos no guidance da produção, nós estamos chegando no topo do guidance para este ano e nós estamos absolutamente dentro do guidance em termos de produção e em termos de investimento", disse Chambriard, em conferência com analistas de mercado sobre o segundo trimestre.