Azzas 2154 não vê impacto relevante de tarifas dos EUA, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154, dona de marcas como Farm, Schutz e Arezzo, não vê impacto material das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, disse o presidente-executivo da companhia, Alexandre Birman, nesta sexta-feira.

Em teleconferência com analistas para apresentar os resultados do grupo no segundo trimestre, Birman destacou que desde 2023 a Azzas tem adotado uma estratégia no segmento de calçados e bolsas de desaceleração no mercado norte-americano.

"Foi deliberação estratégica nossa uma desaceleração. Hoje, essa distribuição corresponde a menos de 8% da venda do segmento de calçados e bolsas, o que é bem diluído. A gente está falando menos de 2% do grupo Azzas, então nenhum impacto aqui vai ser material no nosso resultado", afirmou o executivo.