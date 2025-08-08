Banco do Japão debateu chances de retomar aumentos dos juros, mostra resumo da reunião de julho

Alguns membros do conselho também alertaram sobre o aumento da pressão inflacionária em uma inclinação "hawkish", ressaltando uma visão crescente dentro do banco central japonês de que as condições para o aumento dos juros ainda baixos do Japão podem se tornar realidade nos próximos meses.

"O equilíbrio dentro do conselho parece estar se inclinando mais para o 'hawkish'", o que reforça a chance de outro aumento dos juros este ano, escreveram os analistas da Daiwa Securities em uma nota de pesquisa.

Na reunião de 30 e 31 de julho, o Banco do Japão manteve os juros estáveis em 0,5%, mas revisou para cima suas previsões de inflação e ofereceu uma perspectiva menos sombria para a economia, mantendo vivas as expectativas do mercado para um aumento dos juros neste ano.

O BC japonês precisaria de "pelo menos mais dois ou três meses" para avaliar o impacto das tarifas comerciais dos EUA sobre produtos do Japão, segundo outra opinião, acrescentando que o impacto sobre a economia japonesa pode permanecer "mínimo" se a economia dos EUA resistir ao impacto melhor do que se pensava inicialmente.

"Nesse caso, pode ser possível que o Banco saia de sua atual postura de esperar para ver, talvez já no final deste ano", disse o membro, cuja identidade não foi divulgada.

Alguns outros membros do conselho de nove integrantes também sinalizaram a possibilidade de retomar o aumento dos juros.