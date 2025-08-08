Braskem diz que iniciou conversas com Unipar sobre ativos

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem comunicou nesta sexta-feira que iniciou conversa com a Unipar Carbocloro sobre potenciais oportunidades envolvendo ativos ou participações societárias da companhia e de suas subsidiárias.

A empresa controlada pela Novonor e pela Petrobras ressaltou que, até esta data, não há definição sobre os ativos ou participações societárias que poderão fazer parte de uma potencial transação.

Também afirmou que não foi acertado entre as partes nenhum acordo, vinculante ou não, com exceção de um acordo de confidencialidade.