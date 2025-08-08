China diminui diferença em relação aos EUA como o maior parceiro comercial da Alemanha

"Embora os EUA tenham conseguido defender sua posição como o parceiro comercial mais importante da Alemanha, a vantagem sobre o comércio alemão com a China é muito pequena", disse Vincent Stamer, economista do Commerzbank.

Os EUA ultrapassaram a China como o principal parceiro comercial da Alemanha em 2024, encerrando uma sequência de oito anos para a China. A mudança ocorreu quando a Alemanha buscou reduzir sua dependência da China, com Berlim citando diferenças políticas e acusando Pequim de práticas injustas.

No entanto, a dinâmica comercial mudou novamente em 2025 com o retorno de Donald Trump à Casa Branca e a adoção das tarifas. O acordo comercial da UE com os EUA em julho estabeleceu tarifas de 15% para a maioria dos produtos.

"À medida que o ano avança, é provável que as perdas nas exportações alemãs para os EUA continuem e até se intensifiquem", disse Juergen Matthes, chefe de política econômica internacional do Instituto de Pesquisa Econômica de Colônia.

As exportações alemãs para os EUA caíram 3,9% no primeiro semestre, para 77,6 bilhões de euros, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O Commerzbank prevê que as novas tarifas dos EUA reduzirão as exportações da Alemanha para os EUA em 20% a 25% nos próximos dois anos.