Colheita de café 25/26 do Brasil alcança 94%, diz Safras & Mercado

SÃO PAULO (Reuters) - A colheita de café da safra 2025/26 do Brasil atingiu 94% até o dia 6 de agosto, um avanço de 4 pontos percentuais em relação à semana anterior, apontou levantamento da Safras & Mercado nesta sexta-feira.

Segundo a consultoria, os trabalhos perderam ritmo, como é típico no encerramento da colheita, mas ainda superam os 92% registrados no mesmo período do ano passado e também a média dos últimos cinco anos, que é de 89% para esta época do ano.

A colheita do café canéfora (conilon/robusta) está praticamente encerrada e apresenta resultado positivo, devendo "confirmar as expectativas iniciais", disse o consultor de Safras & Mercado, Gil Barabach.