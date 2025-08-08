Dólar tem leve alta após cinco baixas seguidas e com impasse Brasil-EUA em foco

Às 17h20, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,34%, a R$5,467 na venda.

O real oscilou em uma faixa bastante estreita durante a maior parte do dia, ganhando tração somente na última hora de negociação, quando o dólar passou a pressionar a moeda brasileira de forma mais significativa.

As perdas da divisa do Brasil ocorreram ao fim de uma semana positiva, com três sessões de altas acentuadas frente ao dólar, conforme investidores mostraram maior alívio diante das tentativas do governo brasileiro de negociar com Washington a tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump.

As expectativas estão em torno de conversa na próxima semana entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e do anúncio de um plano de contingência para ajudar empresas brasileiras atingidas pela tarifa de Trump.

As apostas crescentes de que o Federal Reserve deve cortar a taxa de juros a partir de setembro também têm favorecido o real, além de outras moedas emergentes, principalmente por conta do elevado diferencial de juros entre Brasil e EUA, com a taxa Selic agora em 15%.

"Mercado está em um ponto de muita dúvida e os investidores estão reticentes em vender o real por conta do 'carry trade'. Ainda estão com apetite por risco e dispostos a fazer o dinheiro trabalhar, com o Brasil sendo um atrativo", disse João Piccioni, CIO da Empiricus Asset.