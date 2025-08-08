Dólar abre perto da estabilidade com impasse Brasil-EUA e Fed em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira, a caminho de fechar a semana em baixa, conforme os investidores continuam monitorando o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos e com a perspectiva para o Federal Reserve também no radar.
Às 9h04, o dólar à vista subia 0,05%, a R$5,4264 na venda. Na semana, a moeda acumula baixa de 2,1%.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,14, a R$5,456 na venda.
Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,72%, a R$5,4235.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.
(Por Fernando Cardoso)
