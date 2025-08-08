Dólar oscila pouco com impasse comercial Brasil-EUA e Fed em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,08%, a R$5,453 na venda.

Assim como em toda a semana, o foco do mercado doméstico nesta sessão continuava em torno da questão do comércio, após a entrada em vigor na quarta-feira de uma tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros, concretizando uma ameaça feita pelo presidente Donald Trump no mês passado.

Desde a primeira ameaça de Trump, os agentes financeiros têm monitorado as tentativas do governo brasileiro de negociar com Washington, enquanto a Casa Branca excluiu alguns produtos do Brasil da taxa punitiva, incluindo energia, aeronaves e suco de laranja.

Após semanas sem um aparente avanço nas negociações entre os dois países, os investidores têm reagido positivamente à confirmação pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que terá uma conversa com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na próxima semana.

Nesta sexta, entretanto, predominava a cautela, com os agentes sem fazer grandes apostas para qualquer direção.

Há também expectativa de que o governo apresente na semana que vem um plano de contingência para ajudar as empresas e setores mais atingidos pela taxação dos EUA. Na véspera, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o plano deve ser anunciado até a próxima terça-feira.