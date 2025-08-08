Engie vê maior demora para entrada em operação de usinas com ONS mais "conservador"

"O grande ponto hoje é em relação ao atraso na obtenção da declaração de atendimento aos procedimentos de rede junto ao ONS, está exigindo muito mais nos estudos do que exigia no passado", explicou o diretor de Energias Renováveis e Armazenamento, Guilherme Ferrari.

Ele ressaltou que os estudos exigidos estão "avançando bem" e disse não ver maiores dificuldades para finalizar a implantação dos projetos.

Ainda durante a teleconferência, Ferrari ressaltou que a companhia não enxerga hoje viabilidade para investir em novos projetos renováveis "greenfield" (do zero).

"Vamos manter esse pipeline para expansões futuras, não vislumbramos hoje, na situação atual, possibilidade de implantação de novos parques devido à sobreoferta de energia nos próximos anos."

Já o CEO lembrou que o segmento de renováveis no Brasil tem sido prejudicado pelos cortes de geração impostos pelo ONS, em função de gargalos na rede elétrica ou falta de demanda, um problema que traz perdas milionárias às empresas.

Ele voltou a defender a "contenção" do crescimento da geração distribuída de energia como alternativa para reduzir o problema dos cortes de geração das grandes usinas renováveis.