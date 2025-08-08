Equipe de Trump amplia busca para chair do Fed e acrescenta novos nomes à lista, informa WSJ

(Reuters) - A equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está analisando novos candidatos para serem o próximo chair do Federal Reserve, com um consultor econômico de longa data e um ex-presidente do Fed adicionados à lista, informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira.

A lista de candidatos para chair do Fed inclui o ex-presidente do Fed de St. Louis James Bullard; Marc Sumerlin, ex-conselheiro econômico do presidente George W. Bush; o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett; o diretor do Fed Christopher Waller; e o ex-diretor do Fed Kevin Warsh, disse o WSJ, citando autoridades.

Bullard e Sumerlin são dois dos possíveis indicados adicionados a uma lista de cerca de 10 pessoas que estão sendo consideradas para o cargo, de acordo com a reportagem.