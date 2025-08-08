Guillen, do BC, reitera que Selic permanecerá restritiva por período prolongado

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu de forma unânime no mês passado manter a Selic em 15%, mencionando em sua ata que os vetores inflacionários seguem adversos, com pressões no mercado de trabalho, expectativas de inflação desancoradas e projeções de preços elevadas.

Nesta sexta, Guillen reforçou a comunicação da autarquia desde o encontro, indicando que as autoridades precisam de tempo para verificar se o nível atual da taxa de juros é "apropriado" para fazer a inflação convergir para a meta -- de 3%, com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo.

Segundo o diretor, a atividade econômica resiliente no Brasil foi responsável por levar a inflação a patamares altos, acrescentando que o BC tem observado "surpresas baixistas" para o nível dos preços e redução das expectativas de inflação em "horizontes mais curtos".

"Não foi uma mudança na economia que levou a uma inflação mais alta. Foi o fato de ter tido uma atividade mais forte. A gente tem tratado desse tema, tem a ver com fiscal, com mercado de trabalho mais dinâmico", afirmou.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)teve alta de 0,24% em junho, acumulando em 12 meses avanço de 5,35%, acima do teto da meta de inflação do BC.

Guillen disse que não duvida da eficiência e potência da política monetária e apontou que o impacto da taxa de juros sobre o crescimento econômico atual está conforme esperado pela autarquia.