Há riscos agora tanto para as metas de inflação quanto as de emprego do Fed, diz Musalem

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve agora enfrenta riscos tanto para suas metas de inflação quanto para as de emprego, e as autoridades precisam equilibrar qual parece ser a ameaça mais séria ao decidir se é apropriado reduzir a taxa de juros, disse o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, nesta sexta-feira.

Entre as tarifas que aumentam os preços e a desaceleração do crescimento do emprego, "há riscos em ambos os lados de nosso mandato e, quando isso acontece... É preciso adotar uma abordagem equilibrada, o que significa que é preciso pensar sobre a probabilidade de falha em cada lado do mandato", disse.

Ele não comentou se acha que a taxa de juros do Fed deve ser reduzida na próxima reunião, em setembro.