Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras em meio a noticiário corporativo intenso

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, após quatro altas seguidas, com Petrobras recuando forte após resultado trimestral e dividendos aquém de previsões no mercado, enquanto Braskem figurou na ponta positiva em meio a expectativas envolvendo venda de ativos na petroquímica.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,41%, a 135.965,39 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 135.658,71 pontos na mínima e 136.761,09 pontos na máxima do dia, em dia de noticiário corporativo intenso. Na semana, subiu 2,66%.